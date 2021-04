Vaccini, l'assessore Donini: "In regione il personale sanitario c'è, ma va potenziato"

In Emilia-Romagna "non abbiamo carenza di personale vaccinatore", ma occorre comunque "potenziare la rete", in vista dell'arrivo di un maggior numero di dosi. Per questo, a livello nazionale è stato chiesto al Governo di rivedere la norma che ad oggi ostacola il reclutamento da parte delle aziende sanitarie di operatori sanitari in pensione disponibile a tornare in servizio per fare i vaccini. A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, rispondendo martedì in Assemblea legislativa all'interrogazione della consigliera Giulia Pigoni della lista Bonaccini.

Al momento in Emilia-Romagna sono 197 gli operatori sanitari in pensione reclutati per fare i vaccini, di cui 122 medici e 75 infermieri. Come segnala Pigoni, però, la norma nazionale ostacola la loro chiamata in servizio, soprattutto perché prevede di fatto il congelamento dell'assegno previdenziale mensile. Si tratta di "problemi reali e condivisi dalla Regione- sottoscrive Donini- la norma introduce elementi di incertezza", che possono rendere difficile alle aziende reclutare personale. Per questo, attraverso la Conferenza delle Regione è stato presentato un "quesito specifico al Governo per ottenere una revisione della normativa", conferma l'assessore. Ad oggi, comunque, in Emilia-Romagna "non abbiamo carenza di personale vaccinatore- precisa Donini- sia negli hub sia tra i medici di base, che ora non hanno dosi ma sono disponibili, sia dal punto di vista della prossima entrata in campo dei farmacisti e dei medici competenti delle imprese". Però, ci tiene a rimarcare l'assessore, il fatto che "abbiamo una capacità di vaccinazione molto superiore alle dosi a disposizione, non ci deve fare dimenticare che comunque dobbiamo potenziare la rete dei vaccinatori, per garantire una turnazione delle persone e perché attendiamo con ansia che si concretizzi il disegno del Governo di fornire alle Regioni tanti milioni di dosi, cosa che al momento non è dato riscontrare".