Vaccino anti-Covid, per gli Over 80 una seduta straordinaria con accesso diretto per la quarta dose

A Novafeltria, sabato 7 maggio, dalle 8 alle 14, presso l'Ospedale Sacra Famiglia (2° piano ingresso Casa della Salute, via 24 Maggio 174) si terrà una seduta straordinaria di vaccinazioni anticovid-19, quarta dose rivolta alla popolazione Over 80. L’iniziativa vuole favorire la capillare diffusione dell’opportunità di vaccinazione della 4 dose (2 dose booster) al fine di implementare la copertura vaccinale sul territorio in particolare nella popolazione anziana. Si potrà accedere tramite accesso diretto.