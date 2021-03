Vaccino anticovid, circolare della Regione: i sanitari no-vax rischiano l'idoneità

Aspettando la norma del Governo, l'Emilia-Romagna sollecita alle proprie Aziende sanitarie la vaccinazione del personale si occupa dei pazienti più a rischio: in caso contrario, può scattare l'inidoneità lavorativa per quella mansione. "Siamo assolutamente convinti - afferma l'assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini - della necessità della vaccinazione del personale sanitario contro il Covid e, proprio per questo, abbiamo ribadito con una circolare un provvedimento che in Emilia-Romagna esiste già dal 2018, applicato in tutte le aziende sanitarie per la protezione dalle patologie più gravi trasmesse per via ematica e aerea che si possano prevenire col vaccino".

Chi è "più esposto a contrarre l'infezione e a diventare veicolo di contagio, insomma, utilizzi l'arma più forte per proteggere sè e gli altri: il vaccino", è la sollecitazione di Donini. Per queste ragioni "accogliamo con favore la determinazione del Governo di intervenire in tal senso". (fonte Dire)