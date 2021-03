Vaccino AstraZeneca, le dosi del lotto incriminato non utilizzate nel riminese

Sono state 2710 le fiale del vaccino di AstraZeneca arrivate in Romagna che, con 11 dosi medie per fiala, corrispondono a 29810 dosi. Alla data dell'8 marzo l'Ausl aveva somministrato, su tutto il territorio, 12.548 dosi pari al 42,1%. Alla luce di questi numeri, dopo l'allarme scattato nella giornata di giovedì su possibili problematiche emerse in chi aveva assunto il vaccino, è scattato il tracciamento del lotto "ABV2856 scadenza 05/2021" ritenuto essere da parte dell’Agenzia italiana del farmaco responsabile di alcuni ‘eventi avversi gravi'. La Regione ha disposto immediatamente il divieto di utilizzo del lotto in questione e, da giovedì, i carabinieri dei Nas sono al lavoro per tracciare le fiale. Dai primi riscontri, che termineranno nella giornata di venerdì, nella provincia di Rimini non sarebbe stato utilizzato il lotto "ABV2856 scadenza 05/2021" impiegato principalmente per immunizzare le forze dell'ordine e il personale scolastico. Dosi che, invece, sarebbero state somministrate in altre province vicine.