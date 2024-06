Vaga in stato confusionale sui binari della ferrovia, salvata in extremis prima dell'arrivo del treno

E' stata salvata in extremis, prima dell'arrivo di un treno, una ragazza 29enne che nel pomeriggio di martedì vagava in stato confusionale sui binari della ferrovia nei pressi della stazione di Riccione. La giovane, poi risultata essere una bolognese con problemi di natura psichiatrica, è stata notata intorno alle 17.30 all'incrocio tra le vie Tripoli e XIX Ottobre ed è scattato l'allarme che ha fatto bloccare la circolazione ferroviaria e intervenire una pattuglia dei carabinieri. I militari dell'Arma, dopo aver scavalcato la recinzione, hanno cercato di raggiungere la 25enne che alla vista delle divise è scappata rimanendo comunque sui binari. Inseguita per diverse centinaia di metri, i carabinieri hanno tentato di farla allontanare ma lei ha opposto una strenua resistenza tanto da ferire lievemente i militari. Bloccata e messa in sicurezza, è stata portata fuori dal tracciato ferroviario e affidata ai sanitari del 118 arrivati con l'ambulanza. La ragazza è stata quindi trasportata nel reparto di Psichiatria dell'Infermi di Rimini.