La Valconca fa squadra in chiave turistica, nuovi itinerari tematici ed experience su tutto il territorio

La Valconca è pronta ad investire risorse per valorizzare il territorio in chiave turistica e intercettare nuovi segmenti di mercato. Va in questa direzione il progetto “Dmo Terre del Conca per la promozione integrata e sistematica del turismo in Valconca”, frutto della collaborazione delle nove amministrazioni comunali che compongono i nove Comuni della Valconca. Il progetto Dmo Terre del Conca ha l’obiettivo di aggregare i nove comuni dell’Unione della Valconca: Montegridolfo, Mondaino, Saludecio, Montefiore Conca, Morciano di Romagna, Gemmano, San Clemente, Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio, in un progetto unitario per la promozione delle peculiarità e delle caratteristiche di qualità dei servizi e dei prodotti turistici presenti nel territorio della Valconca.

Lo scopo è quello di costituire una sorta di assessorato al Turismo di vallata, in grado di descrivere e informare operatori del settore e potenziali turisti, sulle opportunità e risorse turistiche presenti nel sistema territoriale Valconca. Il progetto prevede il coinvolgimento e la collaborazione di importanti realtà del Territorio quali il Gal Valli Marecchia e Conca, le associazioni Pro loco, le associazioni sportive e culturali della Valconca e il Club Alpino Italiano Sezione di Rimini. Oltre ai rappresentanti del terzo settore, saranno coinvolte attivamente le aziende agricole e gli operatori turistici locali, quali: ristoranti, strutture alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, aziende enogastronomiche ed artigiane che costituiranno una parte dell'esperienza da far vivere ai turisti. Le azioni da mettere in campo prevedono la creazione di itinerari tematici ed experience in grado di legare tra loro i territori al fine, promuovendo escursioni trekking e bike attraverso percorsi dedicati che sappiano coniugare l’offerta storico monumentale di Rocche e Castelli con le attività turistiche e del comparto agroalimentare presenti in Valconca.