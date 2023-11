Valentina Vignali derubata in metro, lo sfogo su Instagram: "Ridatemi la foto di mio nonno"

Brutta avventura per la riminese Valentina Vignali che è stata derubata in metropolitana a Milano. La cestista, modella e attrice televisiva ha denunciato l’accaduto attraverso Instagram. "Sono in metro e mi hanno appena rubato il portafogli, ma mi viene da ridere perché dentro c'erano 8 euro in monete". Valentina Vignali ha registrato un video mentre si trovava ancora nel mezzanino della stazione M2 di Loreto. La notizia è riportata da MilanoToday.

"Alla fermata Loreto (dovevo fare due fermate per arrivare a Centrale) un tipo mi spinge, si chiudono le porte, questo esce. Io già nel mio cervello lo sapevo e ho detto 'ok, mi ha fatto il portafogli'. Apro la borsa e, infatti, il portafogli non c'è più", ha spiegato Vignali.

Poco più tardi un altro sfogo, sempre nelle storie Instagram, in cui Vignali ha aggiunto che non gliene importa nulla né del portafogli né, tutto sommato, della patente, perché il documento più importante per lei sarebbe il passaporto, per i viaggi. "Dentro c'era una foto di mio nonno che non c'è più, un bracciale di perline con il nome di una mia amica di quando andavo a scuola che avevamo fatto al mare, il mio vecchio piercing dietro al collo e altre piccole cose di cui non si può stimare il valore”.