Valentino Rossi papà: il casco di Misano celebra la dolce attesa

Realizzato da Aldo Drudi, c'è una dedica speciale per la figlia in arrivo

Come da tradizione oramai consolidata, Valentino Rossi ha presentato il suo casco speciale in occasione del fine settimana di gare della MotoGp a Misano. Realizzato con il designer riccionese Aldo Drudi, quest'anno presenta una dedica speciale tutta incentrata sull'imminente paternità del campione di Tavullia. La compagna di Rossi, Fracnesca Sofia Novello, è infatti in dolce attesa e il casco è decorato con un fiocco rosa e sul retro riporta un pezzo della canzone di Lucio Battisti ''Con il nastro rosa''.