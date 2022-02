Una pizza marinara in bustina commestibile la nuova creazione del Masterchef Valerio Braschi

Chi credeva che con la carbonara "da bere" e lasagna in tubetto avesse presentato la sua più estrema rivisitazione di un piatto simbolo della cucina italiana si sbagliava di grosso. Valerio Braschi, il cuoco santarcangiolese vincitore del sesto Masterchef oggi a capo della cucina del Ristorante 1978 di Roma, ha realizzato la pizza marinara in bustina riscuotendo un grandissimo successo tra i buongustai. "Questa pizza - spiega Valerio - fa parte delle entrèe che offriamo ai nostri clienti quando si siedono a tavola. I commensali trovano un piatto, stampato in 3d che rappresenta la porta rossa del locale, con tre scalini su ognuno dei quali viene servito un assaggio particolare come è stato per la carbonara "da bere" e lasagna in tubetto".

Qual'è la ricetta di questa pizza?

I sapori e gli ingredienti sono quelli della tradizione della mia pizza preferita. L'idea è nata un giorno che stavamo giocando con questi fogli di riso commestibili e ho pensato di metterci dentro qualcosa di gustoso: crema di pomodoro, aglio e origano disidratati e bordi di pizza polverizzati. Poi la bustina di foglio di riso viene termosigillata ed ecco il risultato. La cosa più difficile è miscelare attentamente le dosi per ricreare il sapore.

Una creazione che è stata subito un successo?

Assolutamente si perchè la nostra clientela ama i sapori strong e questo ne è un esempio. Per un certo periodo abbiamo smesso di servirla nelle entrèe ma, poi, ce l'hanno chiesta talmente in tanti che è tornata immediatamente tra le nostre proposte.

Alcuni sostengono che questi tuoi piatti siano provocazioni. Cosa rispondi?

Nei miei piatti c'è tanta innovazione ma anche tanta tradizione. Non voglio provocare ma realizzare qualcosa che in bocca sia buona: delle piccole perle per il palato. Non è tanto la forma quanto la sostanza: l'importante è che se, come in questo caso, propongo una pizza marinara al di là di tutto il sapore sia quello.