Valmarecchia, quale futuro per i negozi di Paese: se ne parla a Villa Verucchio e Novafeltria

C'è ancora spazio nei piccoli centri della Valmarecchia per botteghe e negozi di vicinato? Ma soprattutto: quali iniziative condivise possiamo mettere in campo per tutelare un'economia locale indebolita oggi dai grandi centri commerciali e dal mercato online? Sono queste le domande che si sono posti i promotori del doppio incontro organizzato da Valore Romagna, in collaborazione con l'Unione di Comuni Valmarecchia. E con la partecipazione degli assessori Linda Piva (Cultura, Turismo, Impresa e sviluppo per il Comune di Verucchio) e Monia Amadei (Sviluppo economico e Commercio per il Comune di Novafeltria).

Gli appuntamenti da segnarsi sul calendario sono quelli di mercoledì 25 ottobre (ore 21) al Centro Civico di Villa Verucchio e giovedì 26 ottobre (ore 21) al Teatro Sociale di Novafeltria. Un meeting pubblico rivolto ai titolari delle attività commerciali, alle associazioni sportive e al terzo settore, ma anche a tutti quei cittadini interessati alla tutela dei valori di comunità. In un'ottica di sinergia che proverà a mettere assieme tutte le anime del territorio. Si parlerà di aumento dei prezzi, di rapporto tra economia locale e offerta turistica culturale, di eventi, welfare aziendale e iniziative di promozione territoriale.

A far da regia la startup locale Valore Romagna, che in meno di un anno ha già raccolto 130 adesioni da parte di attività commerciali e culturali, con oltre 3mila cittadini iscritti alla piattaforma o in possesso della card fisica. Sfruttando un sistema molto simile a quello di San Marino con la SMaC, Valore Romagna può già vantare un transato di oltre un milione di euro a favore dell'economia locale, con 21mila operazioni effettuate da parte degli utenti registrati e quasi 15mila euro di cashback ridistribuiti sul territorio. Una parte delle commissioni a favore della piattaforma saranno inoltre devoluti in beneficenza e per sostenere lo sport locale.