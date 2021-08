Valmarecchia in fiamme, un vasto incendio boschivo minaccia le case

Vigili del fuoco, elicottero del 115 e volontari impegnati per circoscrivere il rogo che ha interessato un castagneto e diverse sterpaglie

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di lunedì in Alta Val Marecchia che, alimentato dal vento torrido di Garbino, sta minacciando alcune case. Le fiamme sono divampate intorno alle 16 nel comune di Sant'Agata Feltria, in località Ville di Monte Benedetto, interessando un castagneto. Il mix di caldo e vento ha fatto sì che anche diverse sterpaglie iniziassero a bruciare col fuoco che è arrivato a lambire le costruzioni della zona che sono state fatte evacuare. Al momento diverse squadre dei vigili del fuoco, con il supporto dell'elicottero del 115 e dei volontari, sono al lavoro per circoscrivere il rogo.