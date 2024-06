Valmarecchia, incontri in preparazione al concorso pubblico per assistente sociale

Funzione Pubblica CGIL organizza un ciclo di incontri per preparare i circa 40 candidati partecipanti al concorso pubblico dell’Unione di Comuni Valmarecchia per la copertura di un posto di Funzionario Assistente sociale - area Funzionari ed elevata qualificazione - a tempo pieno e indeterminato. Gli otto incontri di preparazione al concorso si terranno dal 19 giugno all’11 luglio in modalità videoconferenza su piattaforma Zoom e si svolgeranno nel tardo pomeriggio secondo un calendario lezioni tenute da formatori esperti nelle materie oggetto delle prove di esame. Per informazioni ed iscrizioni al corso è possibile scrivere a claudio.palmetti@er.cgil.it, o telefonare al numero 3355797675 (Claudio Palmetti).