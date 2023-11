In Valmarecchia parte l'iniziativa Valore Natale, una card gratuita per gli acquisti locali

A poco più di un anno dell'avvio del progetto, e in concomitanza con il periodo pre-natalizio, Valore Romagna lancia l'iniziativa Valore Natale: dal 2 dicembre saranno distribuite gratuitamente oltre 10 mila card in Valmarecchia. L'operazione, condivisa con l'Unione dei Comuni, i sindaci del territorio e i commercianti del circuito, interesserà inizialmente sei municipi della vallata: Verucchio, San Leo, Talamello, Maiolo, Novafeltria e Pennabilli. La consegna avverrà direttamente tramite posta, buchetta per buchetta: l'obiettivo è dare a ogni famiglia uno strumento attivo per incentivare l'economia locale, anche in vista della corsa ai regali di Natale.

Il meccanismo di Valore Romagna, per chi ancora non lo conoscesse, è semplicissimo: le persone fanno acquisti sul territorio e ogni volta ricevono un cashback rispendibile soltanto all'interno del circuito, un progetto di economia circolare ispirato al meccanismo Smac Card di San Marino.

Ma non è finita: con il bollino Valore Natale saranno disponibili dal 1 dicembre tante offerte mirate, con scontistiche maggiorate, a cui si potrà accedere soltanto se iscritti a Valore Romagna."Consumare locale non può essere soltanto un monito calato dall'alto, Valore Romagna rappresenta un motivo concreto per spendere nei negozi di paese: con la nostra card non solo si risparmia, ma si aiuta il territorio, lo sport, si fa beneficenza. Con l'iniziativa Valore Natale e l'invio delle 10 mila card vogliamo incentivare gli acquisti locali in un momento molto importante per il commercio locale", spiegano i promotori dell'iniziativa, Marco Fratta e Simone Bertozzi.

Valore Romagna, lanciato ufficialmente l'11 novembre 2022 durante la Fiera di San Martino a Santarcangelo, ha registrato numeri interessanti durante il suo primo anno di vita: con 26 mila operazioni effettuate, i 3.219 utenti registrati hanno prodotto in totale un volume degli acquisti pari a 702 mila euro. Questo ha consentito di trattenere e ridistribuire sul territorio oltre 14 mila euro.

"Si tratta di numeri davvero interessanti, soprattutto in prospettiva - dicono Marco Fratta e Simone Bertozzi -. Con più attività affiliate (ad oggi sono 147, ndr) e più iscritti alla piattaforma si potrebbero ottenere risultati davvero clamorosi a favore dell'economia di prossimità, con un ritorno importante su tutto il territorio".