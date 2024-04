Valmarecchia presidiata dai carabinieri durante il ponte pasquale

Una Valmarecchia presidiata dai carabinieri per il lungo ponte pasquale coi militari dell'Arma della Compagnia di Novafeltria impegnati, in particolar modo, a prevenire il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. A finire nella rete dei controlli è stato un automobilista che, pizzicato con un tasso alcolemico di 0,99 g/l, ha dovuto dare l'addio alla propria patente oltre che essere sanzionato. Sempre in tema di alcolici, due giovani sono stati multati per ubriachezza molesta in quanto trovati nel centro di Novafeltria in evidente stato di alterazione mentre infastidivano i passanti. Un 24enne, invece, è stato sorpreso con alcuni grammi di marijuana in tasca che gli sono valsi una segnalazione alla Prefettura come assuntore. Complessivamente sono stati predisposti diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate 108 persone, controllati 84 veicoli ed elevate 10 sanzioni per violazioni al codice della strada, per norme di comportamento che hanno messo in pericolo la sicurezza stradale. In occasione del servizio sono stati ispezionati anche 6 esercizi pubblici.