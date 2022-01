Valorizzazione dei sentieri dell'entroterra, per Montescudo un contributo da 4mila euro

L’Amministrazione del Comune di Montescudo-Monte Colombo esprime il proprio compiacimento per i finanziamenti deliberati dalla Provincia di Rimini per la manutenzione ordinaria e la valorizzazione della sentieristica e dei percorsi escursionistici di interesse provinciale. Per il Comune di Montescudo-Monte Colombo è stato concesso un contributo di 4.150 euro alla Associazione Pro Loco di Montescudo sul progetto presentato in collaborazione con la ASD Atletic Team Taverna per il percorso sul Marano CAI 033 da Albereto a Vecciano. “Questo progetto sulla sentieristica – sottolinea il Consigliere delegato all’Ambiente Lorenzo Innaurato- segue quello già finanziato dal GAL Valli del Marecchia e del Conca alla Pro Loco di Montescudo, che prevede tra l’altro l’apertura di nuovi sentieri di collegamento verso le nostre attività, e quello presentato dal nostro Comune alla Provincia di Rimini per un importo di 40.000 euro”.