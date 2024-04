Vampiri e polemiche infuocate. "Il sindaco non ci vuole? Noi pronti a girare il film Il Diario della Bestia"

I vampiri non solo trovano casa a Pennabilli. Ora l’associazione che sta facendo tanto discutere sul territorio annuncia che qui verrà programmato il set per il nuovo film “Il Diario della Bestia”. In paese divampano le polemiche. Dopo la presa di posizione di Renzo Baldoni, direttore di Mateureka, museo del Calcolo e del Museo di Informatica, a prendere posizione nelle ultime ore è stato anche il sindaco Mauro Giannini, che alla stampa locale ha sottolineato come “Pennabilli non ne ha nessun bisogno” e “non so se ridere o piangere”.

Sta di fatto che Jacob Demetri, presidente della Darkblood Italy Vampyres, gli ha risposto spiegando che non solo manterrà la sede a Pennabilli che ma in paese verrà anche girato un film. “Sono rammaricato delle posizioni del sindaco che come primo cittadino dovrebbe essere accogliente nei confronti di tutti i cittadini, indistintamente – scrive il presidente -. Prendiamo atto che il sindaco "non ci vuole", ma il sindaco non può in alcun modo impedire che presso la mia abitazione sia ubicata la sede dell’associazione, che tra l'altro per legge, la sede fiscale di una associazione è sempre dove risiede il presidente, a meno che non abbia una sede autonoma che non sia l'abitazione del presidente”.

E da qui l’annuncio: “Io sinceramente da Pennabilli non me ne vado e la mia famiglia non ha intenzione di vendere in alcun modo la casa e andarcene per fare un piacere al sindaco. Per cui risiedendo a Pennabilli è automatico, per legge, che la mia abitazione resti la sede fiscale legale dell'associazione. Allo stesso modo l'abitazione della mia famiglia sarà utilizzata come set cinematografico del film "Il Diario della Bestia" della Lbv Productions, come da accordi intercorsi tra la mia famiglia e la produzione e nessuno può in alcun modo impedire che io dia la mia abitazione ad un produzione cinematografica per un film sui vampiri. Sono cose che riguardano me e la mia famiglia, non di certo il sindaco di Pennabilli, che non può decidere in alcun modo nella proprietà altrui”.