Vandali abbattono i pali dei sentieri, la segnaletica ripristinata dal Cai

Il Club Alpino Italiano sezione di Rimini, comunica, che dopo IL danneggiamento e il furto di due pali recanti le frecce direzionali sul sentiero di Covignano, Nella giornata di martedì i soci del gruppo sentieristica hanno ripristinato le segnalazione danneggiate e asportate. La segnaletica su un sentiero è fondamentale per seguire correttamente l'itinerario e apprezzarne la bellezza. "Un sentiero - spiegano i volontari - non è solo un percorso con un inizio e una fine ma un qualcosa che racconta la storia di persone, edifici storici, fatti accaduti, insomma un libro a cielo aperto. Ecco perchè il Cai a suo tempo aderì all'iniziativa del Comune di Rimini del Progetto adottiamo Rimini, dove ogni associazione si poteva candidare per fare un qualcosa per la propria città. Il Cai SI propose per riqualificare il sentiero di Covignano, l'amministrazione rispose con entusiasmo e mise a disposizione risorse per far sì di rendere fruibile a tutti anche alle speciali carrozzine joellet per l’accompagnamento di persone disabili. Il gruppo sentieristica raccomanda di segnalare eventuali danneggiamenti ai contatti del Cai cairimini@cairimini.it per far sivdi intervenire nel piu breve tempo possibile auspicando di non doverlo fare mai".