I vandali non hanno pietà nemmeno di Babbo Natale, rubata la sua renna tanto amata dai bambini

I vandali non risparmiano nemmeno Babbo Natale. Succede a Verucchio, dove durante la scorsa notte (sabato 16 dicembre) è stata vandalizzata, smontata e rubata la renna nel villaggio di Babbo Natale in piazza Europa. A raccontare la singolare vicenda, attraverso la sua pagina Facebook, è il Comune di Verucchio. Che racconta: "Qualsiasi sfregio alla cosa pubblica, ogni vandalismo, è un’offesa all’intera collettività. Un vergognoso “assalto” a un bene, un’opera, un edificio di tutti. Quanto accaduto la notte scorsa fa se possibile ancora più male, perché va a colpire uno dei simboli delle festività di fine anno e va a colpire al cuore i bambini: la renna nella casetta di Babbo Natale in Piazza Europa è amata e “visitata” da tutti i piccoli, che si scattano una foto al suo fianco e consegnano la letterina attendendo l’appuntamento del 24 dicembre con Santa Claus e gli elfi con la slitta a consegnare i regali".

"Purtroppo, come accade sempre più frequentemente in ogni realtà, grande o piccola che sia, ieri notte la renna è stata presa di mira, vandalizzata, smontata e rubata. Qualche mese fa, quando la casetta di bookrossing dedicata alle vittime del Covid venne sfasciata la notte stessa della sua inaugurazione, invitammo gli autori a farsi avanti prima di presentare denuncia nella speranza di poter instaurare un dialogo sulle ragioni del disagio alla base del proliferare di certi episodi. Oggi, spiacendoci per gli organizzatori, per i bimbi e per l’intera comunità che non merita certe vergogne, denunciamo l’accaduto pubblicamente e lo denunceremo anche alle forze dell’ordine auspicando che i cittadini sappiano aiutarle a risalire agli autori".