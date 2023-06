I vandali bruciano i libri della Little Free Library. "Atto di violenza contro tutta la comunità, fa male"

Una brutta sorpresa per la Little Free Library, gli spazi liberi dedicati alla circolazione dei libri. Durante la notte di martedì (20 giugno) ignoti hanno dato fuoco ai volumi custoditi nella ‘casetta dei libri’ di Miramare, davanti alla scuola media Di Duccio. E’ una delle nove Little Free Library installate sul territorio grazie alla passione dei giovani volontari dell’associazione "Sarà" con la collaborazione e il supporto operativo di Comune, Biblioteca ed Anthea.

"Un gesto inqualificabile - lamenta l'amministrazione -, insensato e ignobile, che ferisce perché fine a se stesso. Si potrebbe definire ‘solo’ un vandalismo, ma bruciare anche solo un libro è un atto di violenza contro tutta la comunità, un’immagine che fa male. E che offende il lavoro dei tanti che si sono impegnati per dare stimolo a un progetto che si basa sul concetto di libertà, di partecipazione, di diffusione della lettura e del sapere. Si è già verificato un episodio simile in passato, alla little free library di Rivabella, poi ripristinata poco dopo. E sarà così anche questa volta, perché all’ignoranza si risponde con la cultura”.