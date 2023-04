Vandali in azione al liceo "Serpieri", il contenuto delle cartucce dei toner sparso nel giardino

Hanno approfittato del ponte del 25 aprile per imbrattare il cortile della scuola i vandali che hanno preso di mira il liceo "Serpieri" di Rimini. Secondo quanto emerso, tra il pomeriggio di lunedì e la scorsa notte, qualcuno ha scavalcato la cancellata dell'istituto scolastico per poi dirigersi verso il bidone dove vengono gettati i toner esausti. Impadronitisi delle cartucce, gli ignoti hanno poi sparso i residui per il cortile imbrattando il selciato. Un gesto gratuito che è stato scoperto solo nella prima mattinata del 26 aprile alla riapertura dell'istituto scolastico. E' scattata la segnalazione di quanto avvenuto e, allo stesso tempo, gli addetti alle pulizie hanno provveduto a ripulire l'area interessata dal danneggiamento.