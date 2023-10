Vandali in azione al palazzetto dello sport, il Comune presenta denuncia

Il comune di Rimini stamane ha sporto denuncia contro ignoti per l'atto vandalico avvenuto nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 e che ha visto preso di mira il palazzo dello sport Flaminio. Forzando dall'esterno l'uscita di sicurezza lato Rimini, I vandali sono entrati nella struttura e, dopo aver preso un estintore, ne hanno versato il contenuto sul parquet di gioco. Le operazioni di pulizia sono cominciate stamattina alle 8 e andranno avanti per tutta la mattinata. Domani la partirà di RBR si giocherà regolarmente al Flaminio. Si giocherà altresì regolarmente il match odierno previsto nel pomeriggio del calcio a 5. L'allenamento di stamattina della squadra di basket è stato spostato nell'impianto della palestra Carim a Rimini per permettere di effettuare le operazioni di pulizia