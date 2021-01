Vandali in azione, sfasciato coi petardi il box dell'autovelox

Un atto vandalico, nella notte tra giovedì e venerdì, ha preso di mira il rilevatore permanente di velocità (autovelox) lungo via Tolemaide. Ignoti hanno danneggiato la struttura in acciaio sul bordo della strada, con modalità ancora da rilevare ma presumibilmente utilizzando anche grossi petardi. Le apparecchiature interne, da una prima analisi, non hanno subito danni. Il Comando della Polizia Locale ha inoltrato già nella mattinata di venerdì segnalazione e denuncia all’autorità competente per danneggiamento di cosa pubblica.