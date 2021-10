Vandali nel cimitero, danneggiate lapidi e arredi

Le prime segnalazioni erano arrivate nella giornata di domenica quando i frequentatori del cimitero di Cerasolo avevano dato l'allarme per una serie di atti vandalici avvenuti presumibilmente nella notte e che avevano visto una serie di danneggiamenti a lapidi e arredi. Nella mattinata di lunedì una pattuglia della Municipale di Coriano è andata sul posto per verificare quanto accaduto e, dopo aver accertato come diverse lapidi risutlassero rotte e ci fossero segni inequivocabili di un passaggio di sbandati ha parlato di "piccoli danni". Molto probabilmente chi ha profanato le tombe, aspotando i contenitori dei fiori, era alla ricerca di rame da rivendere. "Il cimitero di Cerasolo da anni non è più un luogo di riposo manco per i defunti" tuonano i frequentatori del camposanto che, tra l'altro, lamentano il fatto di essersi rivolti ai carabinieri già nella giornata di domenica per segnalare i vandalismi sentandosi rispondere di andare in caserma per sporgere denuncia. "Tra furti su auto, truffe agli anziani e strani andirivieni - concludono quelli che hanno i propri cari sepolti a Cerasolo - gli abitanti sono costretti a fare da vigilantes ogni qualvolta vadano dai loro cari. Il tutto nel completo disinteresse sia delle forze dell'ordine che del Comune di Coriano".