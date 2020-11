Vandali nella notte di Halloween: danneggiati stabilimenti balneari e arredi urbani

Paratie frangi vendto divelte, porte delle cabine sfondate, vetri in frantumi e arredi urbani devastati. Un raid vandalico in piena regola quello che, nella notte di Halloween, ha visto finire nel mirino dei soliti idioti la zona di viale Torino a Riccione. Praticamente tutti gli stabilimenti balneari, fino al confine con Misano, hanno registrato dei danneggiamenti. Solo nella mattinata di domenica, quando i primi passanti hanno notato la devastazione, è scattato l'allarme coi bagnini che si sono precipitati in spiaggia per la conta dei danni che ad una prima impressione sarebbero ingenti. Il tam tram tra gli operatori dell'arenile si è presto diffuso coi titolari degli stabilimenti che, una volta arrivati sull'arenile, non hanno potuto far altro che constatare i danneggiamenti e mettersi al lavoro per riparare i più gravi. Allo stesso tempo è scattata la segnalazione ai carabiieri di Riccione che, oltre ad effettuare un sopralluogo, hanno iniziato le indagini per cercare di individuare gli autori del raid.

