I vandali offendono la Polizia locale. "Gesto da condannare, una frase che indigna la nostra comunità"

I sindaci della bassa Valmarecchia esprimono solidarietà e vicinanza al comandante Fabio Cenni e a tutti gli agenti della Polizia locale, gravemente offesi da una scritta comparsa nei giorni scorsi sulla celletta votiva presente all’incrocio tra via Pascoli e via Celletta Roccari, nel centro di Santarcangelo. “Siamo esterrefatti di fronte alla violenza delle parole utilizzate contro Fabio Cenni e la Polizia locale, offesi in modo indegno a fronte di un impegno incessante per la collettività che è sotto gli occhi di tutti” dicono Stefania Sabba, presidente dell’Unione di Comuni e sindaca di Verucchio, Ronny Raggini, assessore alla Polizia locale dell’Unione di Comuni e sindaco di Poggio Torriana, e Alice Parma, sindaca di Santarcangelo. “Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora una volta il Comandante e tutti gli agenti della Pl per un lavoro quotidiano svolto con professionalità e abnegazione nonostante episodi come questo”.

“Si tratta di un gesto da condannare, tra l’altro, non solo per il suo contenuto aberrante, ma anche per l’ennesimo scempio al patrimonio pubblico, che peserà ulteriormente sulle finanze collettive. I Servizi tecnici del Comune di Santarcangelo sono già stati incaricati di rimuovere la scritta – concludono i tre sindaci – mentre confermiamo la nostra piena disponibilità a supportare le forze dell’ordine che stanno indagando per individuare i responsabili”.

Sullo stesso tema era già giunto un messaggio di vicinanza e solidarietà anche da parte di Marco Fiori, consigliere di Santarcangelo in quota Lega: “Profonda indignazione e grande sdegno per quanto è stato espresso in maniera criminale contro un essere umano – scrive sui social -, il comandante Cenni e contro gli uomini della Polizia locale, oltre al disprezzo totale verso la propria città vandalizzando una celletta votiva. Vogliamo una società più civile, qualcosa si è guastato”.

Sul tema interviene anche Forza Italia di Santarcangelo: "Sdegno per l'atto vandalico che ha deturpato la celletta di Via Celletta Roccari e vicinanza al Comandante Fabio Cenni e con lui a tutto il Corpo di Polizia Locale del Comune di Santarcangelo. Un'offesa che colpisce non solo il soggetto destinatario della scritta vergognosa, ma tutti i cittadini Santarcangiolesi. Di fronte a questi gesti l'indignazione deve essere collettiva e senza colore politico perché, oltre all'attacco deplorevole alle persone, imbrattare un simbolo religioso significa danneggiare un bene di riferimento per tutta la comunità".