Vandali scatenati, auto in sosta nel parcheggio danneggiate con gli estintori

Raid vandalico in piena regola a Cattolica, nella notte tra domenica e lunedì, dove sono state prese di mira le vetture in sosta nel parcheggio sotterrano di largo della Pace. Ignoti hanno approfittato del buio per scendere nell'area sotterranea dove si sono impossessati degli estintori per poi aprirli e, con la polvere, inondare le auto. Una decina i mezzi danneggiati e, solo nella prima mattinata di lunedì, il gesto è stato scoperto dai proprietari che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Arma coi militari che hanno avviato le indagini per identificare gli autori.