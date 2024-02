Il barbiere non gli taglia i capelli, lui diventa una furia: distrugge specchi e vetrine del negozio

Brutta avventura per un barbiere di via Quintino Sella, in pieno centro a Rimini. Nel pomeriggio di venerdì un giovane ha letteralmente dato in escandescenza e ha devastato il locale. Il motivo? Voleva tagliare i capelli, ma non aveva prenotato e a quell’ora l’attività era già con molti clienti in attesa. Dopo il diniego, il giovane ha prima spaccato uno specchio all’interno del negozio, poi è stato portato all’esterno di peso. A quel punto il ragazzo ha iniziato a prendere a fare irruzione sulle vetrine, finché non le ha spaccate. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri, ma giunti sul posto il responsabile dell’atto vandalico si era già dileguato a bordo di un monopattino. Partite le ricerche nelle vie attorno al barbiere, il ragazzo non è stato individuato dalle forze dell’ordine.