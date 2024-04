Vandalismo, ulteriore danneggiamento alla targa dedicata all’Ispettore di Polizia Filippo Raciti

Venerdì pomeriggio (19 aprile), presso l’Arena Raciti di Montefiore Conca, il presidente onorario del Sap – Sindacato Autonomo di Polizia Gianni Tonelli, il segretario nazionale Roberto Mazzini e segretario provinciale Salvatore Giglia hanno deposto un mazzo di fiori ai piedi della stele ove era posta la targa vandalizzata dedicata all’Ispettore della Polizia di Stato Filippo Raciti.

Un ulteriore gesto di oltraggio che si accoda ai vari danneggiamenti, sfregi nonché mancanze di rispetto che sono state riservate alla stele presente nell’arena “Filippo Raciti” di Montefiore Conca. L’intitolazione, avvenuta alla presenza di Marica Grasso Raciti, voluta fortemente nel 2016 dall’allora sindaco Valli Cipriani per testimoniare la vicinanza all’Ispettore deceduto in servizio e a tutte le donne e uomini in divisa. L’ex sindaco non ha fatto mancare vicinanza e sostegno anche in questa occasione partecipando al breve momento di raccoglimento davanti al cippo insieme ai rappresentanti del Sap.

L’ispettore Raciti è divenuto nel tempo icona della lotta alla violenza negli stadi tanto che la proposta del Sap di istituire in suo onore la “Giornata contro la Violenza negli Stadi” ha trovato grande condivisione dalle istituzioni e dalla politica, proprio in un momento storico di grande difficoltà in cui il rispetto per le forze dell’ordine sta venendo meno.