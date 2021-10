Vandalizzati dossi e segnaletica stradale, il Comune presenta una denuncia

È stata sporta denuncia alle autorità competenti per quanto avvenuto in via Caduti di Nassirya nella frazione corianese di S. Andrea in Besanigo la scorsa settimana quando, ignoti, hanno rimosso parte del dissuasore e un cartello stradale per gettarli in un campo in via Raibano. "Tale gesto - ricordano dall'amministrazione - è punibile dalla legge e verranno messe in campo tutte le azioni per risalire ai responsabili dell'atto vandalico. Un gesto privo di senso e soprattutto sconsiderato, visto anche le gravissime conseguenze che la rimozione di segnaletica può avere per coloro che verranno individuati. I dossi in questione, che ricordiamo sono posizionati a fronte di valutazioni tecniche, hanno il compito di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, che spesso segnalano la criticità di tratti di strada percorsi a velocità troppo elevate, richiedendo tale soluzione, come è avvenuto in questo caso".