Vandalizzati i giochi nel parco, Geat interviene per ripristinarli

Pronto intervento di Geat questa mattina al parco del Villaggio Papini, in viale Viareggio, dove durante la notte dei vandali hanno distrutto i pali di sostegno dell’altalena. Spingendo, probabilmente in diversi e per lungo tempo, hanno spezzato i pali alla base e fatto cadere a terra la trave del gioco per bambini. L’operaio di Geat intervenuto ha messo in sicurezza l’area in attesa del ripristino.

“Dispiace constatare che la maleducazione di pochi finisca per creare disagio a molti e comporti anche maggiori costi a carico dell’intera collettività - dice l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli che in mattinata ha effettuato un sopralluogo al parco -. La cura del patrimonio costituito dai nostri giardini e nostri parchi comunali è una priorità di questa amministrazione. Le aree verdi, specie se attrezzate con dei giochi per i bambini, contribuiscono a migliorare la qualità urbana: vogliamo cercare di investire sempre più risorse per rendere ancora più attraenti e accessibili i nostri parchi, luoghi di incontro e socializzazione per le nostre famiglie. E’ un vero peccato dovere sprecare soldi pubblici per ripristinare giochi esistenti a causa di atti vandalici e non potere investire gli stessi fondi in nuove strutture”.