Vandalizzato il manifesto funebre di Oronzo Zilli, lo sdegno della città

Una frase ingiuriosa quella che, domenica mattina, è apparsa sul manifesto funebre che ricorda il 12esimo anniversario della scomparsa di Oronzo Zilli, commercialista e vicepresidente del consiglio comunale di Rimini. L'affissione, che si trovava in via Sigismondo a ridosso della chiesa di Sant'Agostino, è stato prontamente rimosso ma la notizia ha fatto il giro della città suscitando lo sdegno non solo del mondo politico. Il figlio di Zilli, Filippo, che ha seguito le orme del padre ha espresso la propria amarezza per quanto accaduto. "Talvolta l'ignoranza non si ferma neanche davanti al rispetto di chi non c'è più" ha commentanto, su Facebook, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.