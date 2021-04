Vanni: "I bagnini sono pronti, speriamo di partire anche prima di giugno"

Dopo le dichiarazioni del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha fissato per il 2 giugno la data della possibile ripartenza del turismo, i bagnini di Rimini si dicono già al lavoro per preparare la stagione 2021 con la speranza che si possa riaprire anche prima di quella data. "La questione fonamentale - spiega il presidente della cooperativa Bagnini di Rimini Sud Mauro Vanni - è che il virus continui a calare. Guardiamo con attenzione questi numeri e, allo stesso tempo, speriamo in un colpo di reni che acceleri la campagna vaccinale per recuperare tutti i ritardi che si sono accumulati. Se ci sarà questa accelerazione la speranza è quella di ripartire già a maggio per salvare un pezzo della stagione estiva che lo scorso anno ci è mancato. Nel frattempo, a differenza del 2020, negli stabilimenti siamo già al lavoro per garantire vacanze in sicurezza e serenità: deve passare il messaggio che la spiaggia è un posto sicuro e, alla luce dell'esperienza passata dove non si sono verificati probilemi, soprattutto sano dove comunque sono stati confermati i protocolli sanitari. Tutta l'ecconomia legata al turismo deve ripartire e, per questo 2021, ci aspettiamo una buona estate"