Variante alla Statale 16, il comitato: "E' un ecomostro, sarà generato un surplus di traffico"

Proseguono le attività del neonato comitato "No alla variante della SS16 Rimini - Tuteliamo il nostro territorio". In pochi mesi il comitato è arrivato a 100 iscritti ufficiali e a circa 300 simpatizzanti che seguono le attività promosse specialmente su Facebook. Il tema della variante alla Statale 16 è da anni al centro del dibattito sulla viabilità del territorio provinciale, un’opera che i rappresentanti del comitato reputano un ecomostro, obsoleto e anacronistico, nato e progettato nel 1998, in un tempo in cui la consapevolezza dell'ambiente che ci circonda e delle sue fragilità, era completamente diverso.

“L'opera, che prevede la distruzione di circa 500 ettari di territorio agricolo classificato come "Area agricola speciale", comporterà gravi danni all'ambiente e all'economia locale, segnando la fine di molte imprese agricole, custodi delle poche aree verdi pianeggianti rimaste – sostiene il comitato -, fondamentali per l'enogastronomia e il turismo, pilastri dell'economia della zona. Inoltre, la Variante alla SS16 minaccia di compromettere gravemente le risorse idriche, posizionandosi sopra un bacino di acqua potabile di grandi dimensioni, la "Conoide del Fiume Marecchia", essenziale per l'approvvigionamento idrico dell'area riminese”.

Traffico

“Recenti documenti elaborati da Anas nel 2023, in occasione della richiesta di seconda proroga della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) scaduta a marzo dello stesso anno, pongono in evidenza criticità significative. In particolare, si sottolinea una sovrastima del Prodotto Interno Lordo (Pil) - unico parametro utilizzato per ancorare la previsione di incremento di traffico”.

“Il punto critico da evidenziare è che, piuttosto che allontanare il traffico dall'area urbana, l'intervento è destinato a incrementarlo, generando nuove quote di traffico a seguito dell'ulteriore estensione dell'offerta infrastrutturale - un fenomeno ben documentato che accompagna spesso la realizzazione di nuove strade. Secondo lo studio citato, al 2030, la nuova SS16 avrebbe un traffico giornaliero medio di 30.000 veicoli, di cui solo 5.000-6.000 sarebbero deviati dall'attuale SS16 e 12.000 dall'A14, generando un surplus di traffico di almeno 12.000 veicoli rispetto agli attuali livelli. Queste osservazioni sollevano interrogativi fondamentali sull'opportunità di investire risorse pubbliche in un progetto che, invece di contribuire alla riduzione del numero di veicoli in circolazione, sembra destinato ad avere l'effetto opposto”.

Consumo di suolo

“Secondo il recente rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), il consumo di suolo è una problematica sempre più pressante, soprattutto in regioni come l'Emilia-Romagna. Il rapporto mette in luce come il suolo, una risorsa non rinnovabile, sia sottoposto a una pressione crescente a causa dello sviluppo urbano e infrastrutturale”.

“E’ evidente che il progetto della variante SS16, e sviluppi simili – conclude il comitato -, rappresentano un serio passo indietro rispetto agli obiettivi di sostenibilità e tutela ambientale che dovremmo perseguire per costruire un futuro vivibile”.