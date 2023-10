Variante alla Statale 16, c'è la proroga della Via. "Avanti col progetto, ma vengano accolte le osservazioni"

Il Ministero dell’Ambiente ha formalmente comunicato la proroga della Valutazione di Impatto Ambientale fino al 2028 per il progetto della variante Statale 16. "L’ufficializzazione della proroga significa nei fatti il protrarsi della possibilità per Anas, che è ente competente per l’intervento, di avanzare con la progettazione sulla base di quanto già definito nella Via", sottolinea a fronte degli ultimi aggiornamenti l'assessora alla Mobilità del Comune di Rimini Roberta Frisoni.

"Alla luce di questo aggiornamento, come Amministrazione comunale torniamo a ribadire quanto già espresso in più sedi chiedendo di tenere in dovuta considerazione il corposo dossier di osservazioni che il Comune di Rimini diversi mesi fa ha presentato - sottolinea l'assessora -, dopo un lavoro accurato di analisi rispetto alla proposta di tracciato e dopo un confronto avuto con i cittadini, le realtà del territorio e con le associazioni di categoria. Abbiamo sottoposto una serie di proposte progettuali sostanziali, che hanno l’obiettivo di evitare alcune evidenti criticità e soprattutto di migliorare l’infrastruttura e il suo tracciato in modo che l’opera possa integrarsi al meglio nel tessuto urbano, rispondendo con maggior efficacia a esigenze ambientali, di accessibilità, economiche mutate rispetto a quasi quindici anni fa, quando questo infinito iter ebbe il suo inizio".

"Le proposte avanzate ad Anas ad esempio sono orientate a tutelare i terreni agricoli interessati dal tracciato evitando il più possibile i frazionamenti e riducendo l’impatto di alcune opere, e allo stesso tempo vogliono garantire l’operatività delle aziende sia garantendo l’accessibilità dei mezzi agricoli sia introducendo procedure urbanistiche agevolate”, conclude l'assessora.