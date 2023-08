Variante alla Statale 16, Rimini chiede celerità. "Hanno parlato di tempi rapidi, ma è tutto fermo"

L'assessora alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni riporta sotto i riflettori il tema del progetto di variante alla Statale 16. Perché sembra essersi registrata una brusca frenata. “C’è un famoso proverbio che recita no news, good news, 'nessuna nuova buona nuova'. Può forse valere per certi ambiti, ma non se si tratta di un territorio che da anni aspetta l’evoluzione di un’opera considerata strategica e capace di incidere sullo sviluppo economico della città. E’ quindi un silenzio che preoccupa quello che proviene dal governo, dov’è fermo da tempo il progetto della variante Statale 16, opera che rientra nelle pianificazioni nazionale in capo ad Anas che questa amministrazione ritiene possa essere importante nella prospettiva migliorare e mettere in sicurezza la viabilità del quadrante nord della città e in generale di potenziare l’accessibilità dell’intero territorio".

L'assessora Frisoni aggiunge: "Proprio perché riconosciamo la valenza dell’opera, come Comune di Rimini abbiamo presentato un corposo dossier di osservazioni ad Anas allo scopo di migliorare l’infrastruttura e per il suo tracciato, accogliendo diverse indicazioni che cittadini e associazioni hanno avanzato per mitigarne l'impatto sul territorio e facendo proposte nell’ottica di integrare l’opera con interventi in grado di risolvere alcuni problemi, come snellire l’accesso al quartiere fieristico e al casello autostradale. Nonostante fossero stati annunciati dal Ministero sviluppi dell’iter procedurale in tempi relativamente rapidi, a oggi tutto è ancora fermo. Per queste ragioni è fondamentale che da Roma arrivino le risposte sullo stato e sul futuro di questo progetto”.