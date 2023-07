Varo delle travi sul ponte del torrente Mavoncello, la Statale 16 si restringe a una sola corsia

Inizieranno martedì, 1 agosto, e si concluderanno il giorno successivo, i lavori di varo delle travi sul ponte del torrente Mavoncello, nella zona della rotatoria ‘Valentini’. Lavori per i quali si rende necessaria una limitazione alla circolazione stradale, che coinvolgerà esclusivamente la corsia lato monte della carreggiata SS16 con direzione sud (Ravenna - Riccione).

Per eseguire questa delicata operazione, inserita nell’ambito dei lavori di prolungamento della via Tosca, è previsto che - nelle ore diurne dei giorni 1 e 2 agosto - la carreggiata della SS16 con direzione sud (Ravenna - Riccione), si restringa a una sola corsia, a partire dall’incrocio della SS16 con la Via Tosca, fino alla rotatoria, che comunque rimane percorribile in entrarne le corsie.

La deviazione alla circolazione verrà fatta sulla corsia libera dal cantiere, il quale occuperà solo la corsia lato monte esclusivamente nelle ore diurne, a partire dalle ore 9 del mattino, fino alle per 18.

Come noto il cantiere prevede la realizzazione di una nuova viabilità di accesso al quartiere Padulli, dalla rotatoria Valentini, con la realizzazione di un ponte sul torrente Mavoncello e altri lavori di adeguamento di via Tosca fino all’intersezione con via Padulli. Lavori che hanno riguardato la modifica della pista ciclabile, le reti di collegamento e, adesso, anche la posa delle nuove travi sul ponte del torrente Mavoncello.