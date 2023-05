Vasco sulla "Batmobile" tra le vie di Rimini, la telefonata di Bonaccini: "Grazie per quanto stai facendo"

Si avvicinano le date dell’1 e 2 giugno. Le giornate clou che daranno il via al tour di Vasco Rossi. In città fervono i preparativi e le strutture alberghiere ringraziano: dato che ci si avvicina a un lungo fine settimana con grandi numeri e migliaia e migliaia di stanze prenotate dai fans. Durante le scorse ore è stato il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a chiamare Vasco Rossi, ad annunciarlo lo stesso rocker. “Ho ricevuto la telefonata del presidente Stefano Bonaccini che mi ha ringraziato per quello che ho fatto e io ho ringraziato lui per quello che sta facendo e per tutto il lavoro che avranno da fare per riuscire ad aiutare la gente in difficoltà dopo questa terrificante alluvione. Noi speriamo di poter portare un po’ di gioia”.

Nel frattempo cresce il numero dei fans che attendono il Blasco ovunque. Fuori dallo stadio Romeo Neri durante le ore delle prove e fuori dal Grand Hotel. C’è sempre un presidio attorno ai cancelli dell’albergo che attende Vasco per qualche autografo e selfie. “C’è sempre un calore fantastico – prosegue Vasco sui social -, da parte del pubblico che è fuori dallo stadio. A volte riesco a salutarli prima di fare le prove”. Vasco intanto gira per Rimini con una macchina scoperta, quella che lui definisce la sua “Batmobile”, dalla quale può spuntare fuori a mezzo busto.

Proseguono anche le prove delle canzoni che saranno in scaletta durante il concerto. “Abbiamo provato alcuni pezzi, diversi da quelli degli scorsi giorni”, aggiunge il rocker. E l’attesa continua a crescere, crescono le richieste di inviti per poter partecipare al soundcheck di giovedì (1 giugno), mentre per la data zero del 2 giugno i biglietti sono introvabili sin dal primo giorno dall’apertura delle prevendite.