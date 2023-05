E' Vasco-mania, i fans del Komandante pronti a invadere la città. Rimini blindata per il grande evento

La Vasco-mania a Rimini cresce di giorno in giorno, portando il suo calore fuori dallo stadio Romeo Neri fino ad arrivare sul palco dove l’artista in questi giorni è impegnato con le prove. “Sono contento – scrive Vasco sui suoi profili social in queste ore – soddisfatto, siamo tutti contenti, soddisfatti e non vediamo l’ora di cominciare finalmente questo lungo tour a partire dalla prima data zero a Rimini. Noi musicanti possiamo solo portare un po’ di gioia a questa terra ferita ma così bella, generosa e fantastica che è l’Emilia Romagna”.

IL ROCKER - Vasco sulla "batmobile" tra le vie di Rimini

“Meno uno” al soundcheck del 1 giugno e “Meno due” alla Data Zero del 2 giugno: sono sempre di più i fan accampati con le loro tende dietro allo stadio in attesa di veder passare Vasco “dalla carraia” verso il retropalco: un popolo che si ritrova per portare il suo abbraccio al Komandante e che si allarga di ora in ora. Sono circa 20 mila i fan di Vasco attesi per le prove generali, un evento esclusivo e gratuito, riservato solo agli iscritti al Blasco fanclub che si prenoteranno tramite la loro area riservata entro la mezzanotte di oggi 31 maggio. In attesa della Datazero che vedrà la presenza allo stadio Romeo Neri di circa 24mila persone.

Intanto prosegue il lavoro dell’imponente macchina organizzativa che è all’opera da mesi per garantire le migliori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Saranno 210 gli agenti della polizia locale impegnati su più turni (a cui si aggiungono le forze dell’ordine), 6 i parcheggi straordinari acquistabili on line Parkforfun - Events location, Metromare e Trasporto pubblico verranno estesi negli orari di servizio e potenziati nelle corse.

Il piano viabilità

Il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona blu attorno allo stadio, di un’area arancione con circolazione interdetta, all’interno della quale potranno accedere i veicoli dei residenti, i mezzi di polizia/di soccorso nonché i velocipedi e i monopattini (purché condotti a mano) e di un’area verde di libera circolazione per tutti i veicoli.

AREA VERDE – Libera circolazione per tutti i veicoli

AREA ARANCIONE – Circolazione interdetta dalle ore 14,00 di giovedì 1° giugno alle ore 03,00 di venerdì 2 giugno nonché dalle ore 08,00 di venerdì 2 giugno alle ore 03,00 di sabato 3 giugno. All’interno dell’area così delimitata potranno accedere i veicoli dei residenti, i mezzi di polizia/di soccorso nonché i velocipedi e i monopattini (purché condotti a mano).

AREA BLU ATTORNO ALLO STADIO – Divieto di transito per tutti tipi di veicoli (compresi velocipedi e monopattini) ad eccezione dei mezzi di polizia/di soccorso in servizio di emergenza, dei mezzi dell’organizzazione nonché dei residenti esclusivamente a piedi aventi l’accesso alla propria abitazione posto all’interno della predetta area delimitata dalle seguenti vie: - Sonnino, nel tratto dalla Via Machiavelli alla Via S. Pellico; – Mamiani, intera via; – IX Febbraio, dalla Via Flaminia alla Via Lagomaggio; – Machiavelli, nel tratto dalla Via IX Febbraio alla Via Sonnino; – S. Pellico, nel tratto dalle Vie Sonnino/Mamiani alle Vie Machiavelli/Guicciardini; – P.le del Popolo, intero piazzale; – A. da Brescia, da Via Lagomaggio a Via Sartoni e da Via Sartoni a Via Masaniello; – Sartoni, nel tratto da Via A. da Brescia in direzione Ravenna fino al parcheggio antistante la piscina comunale compreso; – Gioberti, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia; – Lagomaggio, solo sull’area sterrata esterna alla sede stradale esistente sul lato monte della Via, nel tratto da Via IX Febbraio a Via A. da Brescia

Consapevoli di questi disagi che inevitabilmente riguarderanno i residenti dell’area interessata, in questi giorni la polizia locale di Rimini, prima di procedere alle eventuali rimozioni delle auto (in base all’ordinanza che istituisce il divieto di sosta temporaneo con obbligo di rimozione), ha consegnato una lettera per i residenti nella quale vengono dettagliatamente indicate le vie e le strade nelle quali non sarà consentita, neppure ai residenti, la sosta. Questa attività di informazione è stata realizzata con la collaborazione del Nucleo di volontariato e protezione civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Rimini che ha distribuito la lettera ai residenti su tutti i veicoli presenti nelle aree interessate dai divieti. Tale iniziativa vuole essere un’ulteriore manifestazione di attenzione verso la cittadinanza.

I limiti della circolazione

Le limitazioni alla circolazione, nell’area come sotto delimitata, avranno validità: - dalle ore 14,00 di giovedì 1° giugno alle ore 03,00 di venerdì 2 giugno; - dalle ore 08,00 di venerdì 2 giugno alle ore 03,00 di sabato 3 giugno.

La circolazione dei veicoli (auto e moto) sarà interdetta all’interno dell’area ricompresa tra via Tripoli (percorribile), via Ugo Bassi (percorribile), via G.M. Giuliani (percorribile), via Annibale Fada (percorribile), via C.A. Dalla Chiesa (percorribile), via Giovanni Fantoni (percorribile solo fino all’intersezione con via Abruzzo che non sarà percorribile, ad eccezione dei residenti). I velocipedi e i monopattini, purché condotti a mano, potranno accedere all’area come sopra delimitata per sostare (ad eccezione delle aree più vicine allo stadio) ma non potranno in ogni caso circolare all’interno di ciascuna area.

All’interno del perimetro come sopra individuato, è stata istituita un’Area blu, nella quale il transito e la sosta (divieto di sosta con rimozione) saranno vietate (anche per velocipedi e monopattini) dalle ore 16,00 del 31 maggio alle ore 3,00 del 3 giugno. Le strade ricomprese nell’AREA BLU sono: - Via Sonnino, su ambo i lati, intera Via; - Mamiani, su ambo i lati, intera Via; - IX Febbraio, su ambo i lati, intera Via; - Machiavelli, su ambo i lati, nel tratto dalla Via IX Febbraio alla Via Sonnino; - S. Pellico, su ambo i lati, nel tratto dalle Vie Sonnino/Mamiani alle Vie Macchiavelli/Guicciardini; - P.le del Popolo, su ambo i lati, intero piazzale; - A. da Brescia, su ambo i lati, intera Via, compreso il tratto da Via Masaniello alla Via Sartoni; - Sartoni, su ambo i lati, nel tratto da Via A. da Brescia fino all’ingresso alla piscina comunale; - Gioberti, su ambo i lati, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia; - Lagomaggio, su ambo i lati, nel tratto da Via IX Febbraio a Via A. da Brescia.

Inoltre, dalle ore 09,00 del 1° giugno alle ore 06,00 del 3 giugno è istituito il divieto di sosta-zona rimozione (anche per velocipedi e monopattini) nelle seguenti strade: - Machiavelli, nel tratto da Via Sonnino a Via S. Pellico; - Guicciardini, intera via; - S. Pellico, nel tratto dalle Vie Machiavelli/Guicciardini alla Via Tripoli; - Lagomaggio, nel tratto dalla Via A. da Brescia alla Via Pascoli; e dalla Via IX Febbraio alla Via Guicciardini; -Balilla, intera via; - Sartoni, nel tratto da Via Balilla a Via A. da Brescia; - Maroncelli, intera via; -Bacelli, intera via; - Gioberti, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli; - Finali, intera via; - Flaminia, nel tratto dalle Vie Tripoli/Gueritti alle Vie Pascoli/Flaminia Conca.