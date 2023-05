Vasco Rossi arriva a Rimini, pronto il palco allo stadio. Un messaggio di ripartenza dopo l'alluvione

E’ atteso durante le prossime ore l’arrivo in città di Vasco Rossi. In vista del doppio appuntamento in programma nelle serate dell’1 giugno, con la prova generale alla quale saranno attesi 12 mila fan, e la data dal 2 giugno con la data zero del suo nuovo tour, dove questa volta gli spettatori lieviteranno a 24 mila. Secondo le prime indiscrezioni il “Blasco” alloggerà al Grand Hotel, già molte volte in passato sede di momenti di svago e vacanze. A Rimini scatta così il conto alla rovescia per il ritorno di Vasco sul palco, un’attesa durata ben 27 anni.

Secondo le prime informazioni Vasco effettuerà una serie sopralluogo e prove, a porte chiuse, anche nei giorni precedenti il concerto, sempre sul maxi palco dello stadio Romeo Neri a cui mancano ormai solamente gli ultimi ritocchi ed è pronto. Si ricorda che la data vede già il tutto esaurito: i biglietti si sono volatilizzati nel volgere di pochi minuti. In vista dell’evento, che si svolgerà in contemporanea anche con Rimini Wellness, proseguono spedite le prenotazioni alberghiere, con tante richieste di informazioni su location e mezzi di trasporto per raggiungere lo stadio cittadino.