Vasco Rossi si coccola la “sua” Rimini. “Questo è un posto straordinario dove sperimentare”

Quella di sabato (27 maggio) sarà la terza giornata riminese di un ispirato Vasco Rossi. Che sta affrontando con grande serenità le tappe di avvicinamento in vista del soundcheck del 1° giugno e la data zero del tour in agenda allo stadio Romeo Neri nella serata del 2 giugno. Il rocker non perde occasione per lanciare messaggi d’amore rivolti alla “sua” Rimini e affida a Instagram un lungo pensiero. “Seconda giornata di prove sul palco, abbiamo provato varie soluzioni. Insomma, stiamo continuando a sperimentare in questo posto straordinario che è Rimini”.

Vasco Rossi racconta le sue sensazioni: “C’è tanto calore della gente e anche il calore del sole, perché facciamo le prove con il sole in faccia. Diciamo che è un modo diverso per abbronzarsi. Tutto comincia a girare sempre meglio”.

Nel frattempo i fans iniziano a scaldare i motori al suo seguito. Tra chi lo aspetta fuori dallo stadio Romeo Neri e chi lo attende alle porte del Grand Hotel, dove è ritornato a soggiornare dopo essere stato in passato in vacanza. Durante la giornata di venerdì il Blasco ha anche deciso di concedersi una passeggiata sulla spiaggia di Rimini, in attesa di ritornare sul palco per le prove.