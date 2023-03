Vasco Rossi Re di Rimini, concerto "zero" allo stadio Neri e per un mese ospite in città

“Eh già, sembrava la fine del mondo, ma sono ancora qua”. Vien proprio da cantare. Perché Vasco Rossi sarà ancora qua. Eh… già. Vasco Rossi Re di Rimini. Stavolta sul serio. Ufficiale. E il rocker di Zocca non sarà in riva all’Adriatico per la classica passeggiata in bicicletta. Il “Blasco” regalerà alla città di Rimini, che tanto ama, la data zero del suo nuovo tour. Ma non solo, resterà in città quasi per un mese, per tutto il periodo che gli servirà per preparare un’estate che si appresta a essere memorabile. Le indiscrezioni raccolte durante le scorse ore, e che RiminiToday aveva raccontato con una serie di anteprime, si sono tutte concretizzate: nella serata del 2 giugno Vasco Rossi si esibirà allo stadio Romeo Neri, per la data zero del suo tour che la settimana successiva partirà poi dallo stadio Dall’Ara di Bologna.

La conferma è arrivata a metà mattina, di lunedì 6 marzo. A darne l’annuncio nel corso di una conferenza stampa il sindaco Jamil Sadegholvaad. Lo slogan scelto per la data zero è “Non te l’aspettavi eh.. #0Rimini”. Dopo trent’anni Vasco farà così un concerto in città, dopo gli eventi del 1993 e del 1996. La trattativa per chiudere l’accordo è durata circa due mesi. Finché poi l’amministrazione comunale ha trovato l’ufficialità con l’entourage di Live Nation Italia.

Sarà un concerto completo, con prevendite dei biglietti che saranno a pagamento (a breve tutti i dettagli), in occasione dell’evento lo stadio Romeo Neri passerà dagli attuali 13/14 mila spettatori omologati per i concerti, a circa 24 mila posti di capienza. Per il concerto di Vasco, ma anche come investimento per eventi futuri. Per l’occasione lo stadio Romeo Neri sarà così pronto a rifarsi il look, con un investimento da parte dell’amministrazione comunale di circa 350 mila euro. Il palco sarà lo stesso che proseguirà poi lungo tutto il tour, verrà posizionato sul lato della curva Est.

Il legame tra il rocker di Zocca e Rimini trova radici profonde, è infatti abituale trascorrere al Grand Hotel qualche giorno di vacanza. Con passeggiate e giri in bicicletta. Ma non solo: nel 2018, prima di iniziare il suo tour, già ci fu una prova generale per pochi intimi alla Rockisland e nel 2020 era stato siglato un accordo, che poi non è andato in porto per via del Covid, che prevedeva quasi un mese di prove durante il periodo di maggio al teatro Novelli. Ora invece è davvero tutto ufficiale. “Eh… già”.

