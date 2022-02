Vasco Rossi festeggia il suo 70° compleanno. L'amministrazione: "Ti aspettiamo, qui sei di casa"

Oggi Vasco Rossi festeggia un traguardo importante. Per il rocker di Zocca sono 70 anni. "Siamo qui, a quota 70! Al 70esimo piano spericolato", ha scritto Vasco sul suo profilo Instagram. Quello con Rimini è un legame forte, ancora lo scorso giugno Vasco ha incontrato al Grand Hotel il suo fan club ufficiale Blasco Fun Club. L'artista era stato accolto dai fan tra applausi, emozione e lacrime.

In occasione di questa giornata speciale il Comune di Rimini ha rivolto al rocker gli auguri di buon compleanno ufficialmente: "Tanti auguri a Vasco Rossi, che oggi spegne 70 candeline. Da sempre affezionato alla nostra città, il Blasco da anni sceglie Rimini per trascorrere le sue vacanze estive e per respirare l’aria della Riviera, tra un soggiorno al Grand Hotel, un po’ di relax in spiaggia e giri in bicicletta dal Ponte di Tiberio verso la Valmarecchia.

Qui è ormai di casa e l’affetto con cui i riminesi ogni volta lo accolgono ne è la dimostrazione". Un pensiero anche dal sindaco Jamil Sadegholvaad: "Ti aspettiamo a Rimini, qui sei di casa".