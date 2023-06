Vasco Rossi scrive una lettera che scalda i cuori: "Due date 'dedicatissime' a questa terra che io amo"

La musica sia un motore. Di unione, amicizia, solidarietà. La toccante lettera inviata dal Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi a Vasco Rossi, e pubblicata da RiminiToday, ha scaldato i cuori. Il Vescovo ha saputo cogliere nel segno, con modernità, entusiasmo e andando a toccare temi importanti. Lo ha fatto in una lettera aperta rivolta al rocker, al quale ha chiesto di invitare i giovani “a non spegnere mai quel desiderio d’infinito che si trova nel cuore di ogni uomo, lo stesso che abita sulle “Dannate nuvole”. Se puoi, suggerisci loro a non aver paura di una “vita spericolata” e ad “andare al massimo” nell’amore verso gli altri”. Nel suo intervento monsignor Anselmi aveva anche chiesto di porre particolare attenzione e sensibilità nei confronti di quei giovani che non si sono risparmiati per portare aiuto nella Romagna colpita dall’alluvione.

E mentre lungo tutta la giornata di giovedì (1 giugno) i fans del Blasco hanno iniziato a invadere le strade blindate attorno allo stadio Romeo Neri, a poche ore dal Soundcheck anche Vasco Rossi ha deciso di scrivere una lettera rivolta al Vescovo e aperta a tutta la cittadinanza: “Caro Don Nicolò, grazie per la tua bellissima lettera, mi hanno fatto molto piacere le tue parole così piene di umanità. Ancora di più leggere che abbiamo in comune De Andrè e Genova, “Creuza de ma’”, il porto di mare che da sempre accoglie gente da tutto il mondo. Che include, mai esclude. Come l’Emilia Romagna, questa terra fantastica e sorridente, ora ferita. Ma si rialzerà”.

IL ROCKER - Vasco sulla "batmobile" tra le vie di Rimini

Le parole scritte da Vasco

“Io sono qui per portare un po’ di gioia, di carica, di solidarietà, i miei due concerti saranno “dedicatissimi” a questa terra che io amo, ci sono nato e so che si rialzerà. Io non sono un gran parlatore, mi esprimo con le canzoni. La mia “combriccola” è diventata un “popolo” sì, ma sempre tutta di gente a posto con dei valori, hanno dei sogni. E poi il duro scontro con la realtà. Io mi limito raccontare loro quello che ho imparato, che “le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che son pochi quelli che s’avverano”. A me credono perché sanno che sono sincero e dico solo la verità. Che la realtà è meno dura di quello che uno immagina, meglio affrontarla, guardarla in faccia. Senza naturalmente mai rinunciare a “una vita spericolata”, come le star al Roxy bar. Guai smettere di sognare. Mi dicono che tutti ti amano qui a Rimini, che sei un prete, un uomo. Un Vescovo di mare, navighi anche tu tra le debolezze dell’uomo, anche tu come Don Gallo, costruisci ponti, non muri. Per me Rimini è come essere a casa, mi ci sono sempre trovato bene. Benvenuto, ben arrivato bentrovato, caro Don Nicolò… e grazie per il tu”.

Intanto dallo staff di Vasco si apprende che la data zero del tour si aprirà con alcuni minuti carichi di emozioni, sui megaschermi dello stadio Romeo Neri saranno proiettate le immagini dell’alluvione. E ci sarà un forte messaggio di affetto sincero rivolto a Rimini e all’Emilia Romagna.

