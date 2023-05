Vasco e quel soprannome nato in Riviera: "La combriccola del Blasco? La inventò la nonna di un'amica"

Il soprannome Blasco? E’ nato proprio nella Riviera Romagnola. A svelare la curiosità, in questi giorni riminesi, è stato proprio Vasco Rossi attraverso una storia pubblicata su Instagram, dove il rocker sta tenendo un vero e proprio diario di bordo in vista della doppia data sul palco dello stadio Romeo Neri di Rimini dell’1 e del 2 giugno. “Il termine combriccola del Blasco nacque a Rimini o Riccione durante un’estate – svela -, ero stato fuori con delle amiche di Milano ed erano tornate a casa un po’ tardi, ricordo che avevano 18 anni. La nonna vedendo arrivare una delle ragazze si era arrabbiata e le aveva detto: secondo me siete state con la combriccola del Blasco Rossi”. Da li è nato il soprannome leggenda: “Quell’accostamento mi piacque tantissimo, fu uno stravolgimento del nome significativo, da allora fu coniata la combriccola del Blasco”.

Mentre il numero dei fans attorno allo stadio Romeo Neri e al Grand Hotel è in continuo aumento con l’avvicinarsi delle date del concerto, Vasco Rossi tiene un nuovo aggiornamento su come stanno andando le prove a Rimini. “Abbiamo fatto quasi tutto e abbiamo provato anche alcune situazioni interessanti, che spero potrete vedere anche voi. Sono sempre più felice di portare un po’ di gioia a Rimini, in solidarietà con questa terra ferita ma orgogliosa, fiera, splendida, e straordinaria che è la Romagna”.

Nel frattempo la macchina organizzativa è pronta ad accogliere gli ospiti del doppio appuntamento: oltre alla 'data zero' del 2 giugno, il giorno precedente toccherà al Soundcheck, regalo annuale del rocker agli iscritti al Blasco fanclub. Definiti gli orari per il 2 giugno e tutta la logistica: 15,30 apertura cancelli, 17 apertura cassa ritiro accrediti, 21 inizio concerto.

