Vasto incendio in Valconca, le fiamme alimentate dal Garbino arrivate a lambire le abitazioni

Un vasto incendio si è sviluppato, nel pomeriggio di martedì, nel territorio del Comune di Saludecio. Le fiamme hanno attaccato una macchia di vegetazione e, alimentate dal vento di Garbino, sono arrivate a lambire alcune abitazioni nella zona di via Monte del Prete Basso lungo la Strada Provinciale 17. Tutte le squadre disponibili dei vigili del fuoco della provincia di Rimini sono state inviate sul posto e, al momento, si contano 5 mezzi e 12 persone che a stento riescono ad evitare l'avanzata delle fiamme. Secondo quanto emerso, si stanno formando delle squadre della Protezione civile per dare supporto al personale del 115 e l'elicottero è in stato di allerta nonostante le difficili condizioni meteo. Il forte vento, che spinge il fuoco, è il nemico principale con le autobotti impegnate a creare degli argini con gli idranti per evitare che le fiamme si avvicinino ulteriormente alle abitazioni.