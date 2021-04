Vecchia scuola Catullo, iniziata la demolizione: presto il nuovo edificio

E' iniziata mercoledì mattina la demolizione della vecchia scuola Catullo a Riccione. Conclusa la demolizione, nel giro di un paio di settimane inizierà la fase due, cioè quella della costruzione del nuovo fabbricato e la sistemazione delle aree esterne. Per la ricostruzione la ditta appaltatrice ha per contratto 200 giorni. Il nuovo edificio avrà una palestra, una zona mensa e uno spazio multifunzionale che potrà essere adibito a biblioteca o ospitare le recite scolastiche. La nuova scuola ospiterà cinque classi del nuovo plesso storico di Marina Centro.

"L'edificio sarà parametrato su standard di efficienza e sicuramente con una divisione degli spazi funzionale ad una scuola che cambia con i tempi - ha detto l'assessore ai Lavori Pubblici, Lea Ermeti -. Palestra, biblioteca, spazi multifunzionali sono delle necessità oggi per le scuole che prima non c'erano. Ecco perché all'edilizia scolastica abbiamo dedicato tante risorse e tante energie. La Catullo, la Panoramica, la Capri e la palestra della scuola “Fratelli Cervi” di via Ionio, tutte riqualificate e messe a norma per milioni di euro di investimenti scolastica. Solo per la Catullo si parla di 4.344.623,35".