Il vecchio fast food rifugio per senzatetto e nel degrado. "Non una bella immagine per il lungomare"

Il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia), nel corso dell'ultimo consiglio comunale di giovedì (9 giugno) ha portato all'attenzione il tema sui lavori da concludere in via Paolo e Francesca e sulle condizioni in cui versano i locali dello storico fast food ormai chiuso da tempo. Ed è proprio sui locali sbarrati che il consigliere dell'opposizione chiede un'azione rapida. "La struttura del McDonald's, angolo Via Beccadelli-Parco del Mare, da diversi anni, si presenta abbandonata, svuotata all’interno delle sue attrezzature, con l’ingresso diventato rifugio dei senza dimora. E’ una immagine di degrado incompatibile con il lungomare riqualificato e nel cuore della Marina Centro. Ho chiesto all’amministrazione comunale di interpellare la proprietà per rimuovere, al più presto, responsabilmente e di comune accordo tale situazione".

Sugli interventi da svolgere nella zona, il consigliere Gioenzo Renzi prosegue: "La pavimentazione dell’intera strada è da realizzare nei tratti mancanti, di fronte all’Hotel Ambasciatori e all’incrocio con via Vitelloni, per predisporre la segnaletica più che mai urgente per il parcheggio necessario delle moto. Il primo tratto Tintori del Parco del Mare è da completare con le previste due fontane, i cui lavori sono stati approvati nel marzo 2021, avviati e sospesi nel maggio 2022".

E aggiunge: "Purtroppo, l’area di circa 200 metri quadrati, tra l’Hotel Valdorf e il Centro Sportivo padel, si presenta non riqualificata, con il divieto di parcheggio di auto e moto, in quanto di proprietà privata, per un contenzioso in essere con il Comune. Sarebbe opportuno spostare la batteria dei cassonetti rifiuti e la cabina dell’energia elettrica che occupano il sedime di via Paolo e Francesca, nel tratto tra l’ex Sangiovesa e via Beccadelli, per allargare la strada. E’ poco praticabile l’ingresso delle auto in via Paolo e Francesca da via Beccadelli, ristretto tra un condominio privato e l’ex McDonald's, regolato addirittura da un semaforo con l’accesso a senso unico alternato".