Vede il negozio dove suo nonno faceva il gioielliere vuoto, lo affitta e aprirà un outlet per bambini

Silvia passeggiava spesso per il centro storico della città e sognava un negozio tutto suo. Finché un giorno si imbatte in un cartello lungo la via Giuseppe Garibaldi: affittasi. “Questo potrebbe fare al caso mio”. Ci ha creduto. Quella via le ha sempre regalato dei bei ricordi: perché quando ci passava da bambina le raccontavano sempre che i suoi nonni in quella zona avevano una gioielleria. “Nonna – dice tornata a casa -, mi piacerebbe aprire un negozio in via Garibaldi, al civico 31 c’è un affittasi”. La nonna, 91 anni, che si chiama Luisa Trappoli, resta per un momento immobile: “Devo venire a controllare, ma era proprio in quel posto che il nonno aveva la sua gioielleria”. Sono trascorsi 73 anni da quando il signor Oddo, ormai scomparso, aprì la gioielleria Banchetti. Oggi sua nipote, che si chiama Silvia Girometti, ha deciso di affittare lo stesso negozio in un cui per 50 anni aveva lavorato suo nonno e ora aprirà una nuova attività: il prossimo 4 febbraio inaugurerà l’Outlet Happy Kids.

La gioielleria, oggi gestita dalla mamma di Silvia che si chiama Anna, e da suo zio Onelio Banchetti, esiste ancora: ma da tempo è ubicata da un’altra parte della città, in via Michele Rosa, a due passi dal Mercato Coperto. “Ricordavo bene che il negozio del nonno era in quel punto della via, ma non ero sicura che i muri erano proprio quelli – racconta Silvia -, sembra un segno del destino averlo trovato casualmente in affitto. Da un anno pensavo di mettermi in proprio, lavoro come commessa, ho 38 anni, e avevo il desiderio di aprire una mia attività. Ho fatto una proposta per rilevare il negozio e la proprietà ha accettato, aprirò un outlet con abbigliamento per bambini e bambine dai 0 ai 16 anni”.

Prima, in via Giuseppe Garibaldi 31, c’era stata un'attività che vendeva abbigliamento da donna. Ancora prima un’altra attività che già vendeva indumenti per bambini. E ancora prima la bottega del nonno gioiellerie. Ora mancano gli ultimi piccoli ritocchi e il 4 febbraio l’Outlet Happy Kids aprirà i battenti. “E’ una bella sfida, soprattutto di questi tempi – racconta Silvia -, ma ho voglia di mettermi in gioco. Sarà un bell’impegno, anche perché ho una bimba di 7 anni. Ma è un sogno che si avvera. E poterlo fare dove lavorava il nonno è qualcosa che mi emoziona ulteriormente”.