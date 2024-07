Le “Vele bianche” sono salpate dal porto di Riccione per una mattina all’insegna dell’inclusione

Una splendida giornata di sole ha accolto domenica mattina i ragazzi saliti a bordo delle “Vele bianche” per un’escursione in mare organizzata dalla sezione di Riccione della Lega Navale Italiana. All’iniziativa, giunta alla 20esima edizione, hanno partecipato numerosi ragazzi diversamente abili insieme ai loro accompagnatori, per conoscere le procedure nautiche nel contesto unico della navigazione dal vivo.

Il socio della Lega Navale Marino Pronti ha mostrato le tecniche di pesca con le nasse ed il pescato del giorno (seppie, mazzancolle, spighette e lumaconi). La sicurezza della manifestazione è stata garantita dalla partecipazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Cri di Riccione.

Alla gita in barca hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Riccione: la sindaca Daniela Angelini, la vicesindaca Sandra Villa, l’assessora alle Pari opportunità Marina Zoffoli e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.