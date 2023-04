Veleggiata inclusiva Rimini-Parenzo, tutto pronto per la partenza con una flottiglia di 15 barche

Sarà composta da 15 barche la flottiglia de "Un Adriatico per tutti", la veleggiata inclusiva che salperà da Rimini alla volta di Parenzo, Istria il 21 aprile. La crociera ideata dall’associazione Marinando con il supporto del Marina di Rimini è giunta quest’anno alla quarta edizione, guadagnando un nuovo co-organizzatore, l’associazione sportiva Esplora Rimini, entrambe le associazioni unite dall’idea di portare di rendere il diporto a vela fruibile anche ai disabili e coinvolgere, d’altro canto, gli armatori delle barche a vela a trovare nuovi equipaggi, per diffondere la cultura del mare.

"Quindici barche iscritte alla veleggiata è già un bel risultato – ha detto Josep Fiorini di Marinando, non appena è scaduto il termine per partecipare – e le previsioni del tempo ci permettono di confermare la partenza del 21 aprile alle ore 19. Ogni barca avrà la bandiera realizzata nei laboratori di Explora per opera di ragazzi che seguono. Sarà una traversata di 80 miglia circa, che ci permetterà di arrivare l’indomani mattina. Confermate due barche con equipaggi formati anche da persone con disabilità, il più numeroso è su Bichi, 12 persone, mentre a bordo del Ra II abbiamo alle vele un ragazzo non vedente che non solo è velista, ma gareggia con la classe meteor: imbattibile alla regolazione delle vele".

Mentre arrivavano conferme e iscrizioni alla veleggiata – la regata prevede una gara, la veleggiata è una crociera amichevole – sono arrivati anche forme di sponsorizzazioni. "In realtà di tratta di donazioni amichevoli di amici, conoscenti, colpiti dall’iniziativa, e da colleghi velisti – spiega Fiorini – che hanno pensato di rendere più piacevole al veleggiata rifornendo le cambuse. Così si potrà sorseggiare una birra Amarcord e mangiare alcuni tocchetti di formaggio fatti arrivare dalla Puglia dalla Masseria Amodio. La sera di sabato 22, poi, è prevista una cena – festa con la consegna dei ricordi e al brindisi con lo spumante ci ha pensato la Cantina Fiammetta. Son pensieri che hanno fatto piacere agli organizzatori e faranno piacere anche ai velisti". Poi ci sarà il ritorno, libero per tutti: chi bordeggerà lungo le coste della Croazia per il ponte del 25 aprile e chi invece vorrà, salperà per passarlo a Rimini. Buon vento in ogni caso a tutti.